Frankrijk - Verenigde Staten

Neville blijft kalm ondanks hitte, blessure en ziekte: ‘De bal zal niet moe worden’

27 juni In Frankrijk gaat het deze week overal over de enorme hitte, maar de Engelse bondscoach Phil Neville maakt zich voor de kwartfinale tegen Noorwegen van vanavond geen zorgen over de omstandigheden. ,,Als we de bal goed laten rollen, zal er geen probleem zijn. Die zal niet moe worden, toch?”