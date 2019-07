Geen Oranjeparade in Lyon

UpdateAnders dan in de vorige Franse steden waar de Leeuwinnen speelden, komt er bij de halve finale morgen in Lyon geen parade. De autoriteiten hebben, zo laat de KNVB zojuist aan deze site weten, geen toestemming voor de gebruikelijke stoet van Oranjefans gegeven.

Op de achtergrond speelt daarbij de angst voor een aanslag mee: anders dan de andere steden waar de Leeuwinnen in actie moesten komen, kreeg Lyon eind mei te maken met een aanslag waarbij 13 gewonden vielen. Wat een stoet bovendien lastig maakt, is de grote afstand tussen stadscentrum en het stadion: het is maar liefst twintig kilometer lopen van de fanzone naar de wedstrijd.

De fanzone ligt op het Place Antonin Poncet - in de buurt van de FIFA fanzone bij het Place Bellecour. Op het Place Antonin Poncet zijn volop terrasjes om wat te eten en drinken. De KNVB raadt de fans net als afgelopen zaterdag in Valenciennes aan hittemaatregelen te nemen. ,,Draag een hoed of pet en drink voldoende water.”

Bij de voorgaande wedstrijden van de ‘Leeuwinnen’ op het WK werd wel steeds een Oranjeparade gehouden, die steeds probleemloos verliep en veel bekijks trok in de Franse steden. Beelden van de lange stoet van Oranjefans gingen heel de wereld over. Bij de groepswedstrijd in Valenciennes tegen Kameroen waren naar schatting tussen de 15.000 en 20.000 Nederlanders in de stad.

Nog kaarten beschikbaar

Er zijn inmiddels 2500 kaarten voor de wedstrijd verkocht, via de KNVB en de FIFA. Maar er zijn nog altijd kaarten beschikbaar voor de toch wel historische wedstrijd; nog nooit haalden de vrouwen van Oranje een halve finale van een WK.

Voor de late beslissers zal het wel lastig zijn nog een (goedkope) overnachtingsplek te vinden: de meeste hotels en b & b's zitten ramvol of hebben hun prijzen enorm verhoogd. Nu nog een vlucht of treinreis naar Lyon boeken, zal ook moeizaam zijn: de internationale treinen (zo'n 5 uur vanaf Rotterdam) zitten ook tjokvol en de vluchten zijn inmiddels peperduur. Een optie is natuurlijk ook met de auto: zo'n 8, 9 uur rijden.

De Nederlandse voetbalsters speelden één keer in een nog groter stadion. Drie jaar geleden oefenden ze in de Georgia Dome van Atlanta, met een capaciteit van 80.000 toeschouwers, tegen de Verenigde Staten.

Àpe-trots

Waar er in het centrum van Lyon dus volop gefeest zal worden, is het plan voor een oranje-feest in Nederland in de ijskast gezet. Hoewel Theo Pouw van Supportersclub Oranje er eerder nog op hintte, zal er toch geen feest rond de halve finale of finale worden georganiseerd. ,,We zijn natuurlijk ápe-trots op de vrouwen maar stellen vast dat de ‘beleving’ in Nederland toch nog wat anders is dan rond het elftal van de mannen. Nederlanders kijken ook massaal naar de vrouwen, hoor, maar ze leven er toch anders naartoe: we hebben geen volledig versierde straten bijvoorbeeld. Daarom denken we dat er hier, in Nederland, iets minder behoefte aan zo'n feest is. Maar we vinden het natuurlijk wel fantastisch dat veel Nederlanders naar Frankrijk afreizen om dáár een feestje te bouwen.‘’

Als de Nederlandse vrouwen van de Zweedse winnen (bondscoach Wiegman schat de kans op ‘fifty-fifty’, zo zei ze) spelen ze zondag ook de finale in Lyon. Voor die wedstrijd komen dan opnieuw kaarten vrij. De verwachting is dat dan nog meer Nederlanders naar Lyon zullen komen; ook omdat het weekend is.

Het duel met Zweden begint woensdagavond om 21.00 uur.