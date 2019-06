‘Geen rotzooi in de bron die je van water voorziet’

Door Tim Reedijk



De koppeling aan Japan in de achtste finales is Nederland weer een ontmoeting met het fenomeen dat Aziatische fans heet. Op de Olympische Spelen van 2018 zat ik op een stoeltje direct naast de Noord-Koreaanse enclave. Vooraan het vak keek iemand de groep in en gaf aanwijzingen, de fans voerden alles perfect uit. Het leek op een theaterstuk vol zang en dans, maar vooral wekte het wantrouwen op. Want wie zijn deze meiden en onder welke druk of voorwaarden zitten ze hier op de tribunes van Gangneung?