Gelauwerde Eugénie Le Sommer kan Frankrijk aan unieke dubbel helpen

Dat de prijzenkast van Lyon inmiddels uitpuilt, is voor een groot deel te danken aan de scoringsdrift van Le Sommer. Hoewel de 159-voudig international ook moeiteloos als middenvelder uit de voeten kan, voelt ze zich met haar rugnummer 9 (dat ze bij zowel Lyon als de nationale ploeg draagt) het beste op haar plaats in de voorhoede. In de met 4-1 gewonnen Champions League-finale vorige maand tegen het FC Barcelona van Lieke Martens vormde Le Sommer een gevreesd aanvalstrio met Ada Hegerberg en Shanice van de Sanden. Hoewel de Noorse Hegerberg met een hattrick de hoofdrol opeiste, weet Le Sommer wat het is om te scoren in grote finales. Het lukte haar in de eindstrijd van de Champions League in 2018 (na een assist van Van de Sanden) en in 2012. In totaal wist ze al 42 keer te scoren in het kampioenenbal, waarmee ze de Duitse recordhouder Anja Mittag (51) in het zicht krijgt.

Historische dubbel lonkt voor Frankrijk

Advies van moeder: ‘ga niet voetballen’

Geen wonder dus dat in eigen land veel ogen zijn gericht op de in de Zuid-Franse parfumstad Grasse geboren spits, die als klein meisje van haar moeder (die zelf verdienstelijk kon voetballen) het uitdrukkelijke verzoek kreeg om vooral niet in haar voetsporen te treden. ,,Voetbal had op dat moment in Frankrijk een erg negatief imago”, zei de aanvalster er later over. Ze sloeg het ouderlijk advies in de wind en maakte in 2009, op negentienjarige leeftijd, haar debuut voor de nationale ploeg.



Dat het sentiment in Frankrijk rondom het vrouwenvoetbal totaal is omgeslagen merkte Le Sommer in aanloop naar het WK. Zowel de trainingen als de laatste oefenwedstrijd tegen China konden op veel belangstelling rekenen. ,,Er is nog nooit zoveel aandacht rondom het vrouwenvoetbal geweest”, constateert de 30-jarige voetbalster. ,,Als een Fransman nu nog niet doorheeft dat er een WK aan zit te komen, heeft deze persoon geen tv, leest hij geen kranten of leeft hij in een grot.”



Le Sommer, voor wie het na 2011 en 2015 haar derde WK-deelname wordt, kan deze zomer ook nog een persoonlijke mijlpaal bereiken. Als ze zeven keer weet te scoren achterhaalt ze Marinette Pichon als topscorer aller tijden van de Franse nationale ploeg. In de groepswedstrijden tegen Zuid-Korea (vrijdag), Noorwegen (12 mei) en Nigeria (17 mei) zal ze daarvoor alvast de basis willen leggen.