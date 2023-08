Gemengde gevoelens bij Andries Jonker na WK-uitschakeling: ‘Als het er ooit in zat, was het nu’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Aan de ene kant ben ik enorm teleurgesteld dat we de halve finales niet hebben bereikt. Het had gekund. Aan de andere kant ben ik ongelooflijk trots”, zei Jonker na de nederlaag in de kwartfinales tegen Spanje (2-1 na verlenging). ,,We hebben fantastische weken gehad met een geweldige staf en een geweldig team.”

Jonker, die vorig jaar na het teleurstellend verlopen EK in Engeland de ontslagen Mark Parsons opvolgde als bondscoach, vindt dat Oranje wel de aansluiting met de wereldtop heeft hervonden. ,,Als je 0-1 speelt tegen Duitsland, 1-1 tegen Amerika en 1-1 in de reguliere speeltijd tegen Spanje, dan zit je er weer bij. Dan ben je weer top. Maar eigenlijk willen we stiekem de beste zijn. En dan hadden we hier moeten winnen”, aldus Jonker, die erkende dat zijn ploeg zeker voor rust weinig in te brengen had tegen de Spaanse vrouwen.

,,Spanje zette ons voortdurend onder druk. Als je dan gaat opbouwen op je eigen helft, vraag je om problemen. Eerlijk is eerlijk: Spanje is wel iets beter dan wij. We hebben gevochten voor wat we waard waren. Vooral in de verlenging kregen we twee enorme mogelijkheden op misschien wel de winnende goal”, aldus Jonker.

De bondscoach had wel het gevoel dat zijn ploeg nóg verder had kunnen komen, of misschien wel wereldkampioen had kunnen worden. ,,Als het er ooit in zat, was het nu. Als je ook Spanje had verslagen, waren er al héél veel goede ploegen naar huis. Dan hadden we de overtuiging gehad dat we de volgende (tegen Japan of Zweden, red.) hadden kunnen winnen en in de finale hadden gestaan. Maar ok doe er niet krampachtig over: wij horen weer bij de wereldtop.”

Lineth Beerensteyn

Jonker denkt dat de video-arbitrage de mist in ging toen Lineth Beerensteyn na een uur spelen voor het doel van Spanje een duw van Irene Paredes kreeg en onderuit ging. Scheidsrechter Stéphanie Frappart wees aanvankelijk naar de stip, maar besloot op advies van de VAR na het bekijken van de beelden dat er toch geen sprake was van een penalty. ,,Ik heb dat op het veld uiteraard maar één keer kunnen zien gebeuren. Toen dacht ik: scheids, je doet het fout, het is geen penalty”, aldus Jonker. ,,Maar ik heb het net 27 keer de herhaling teruggezien en ik denk dat de VAR het fout heeft gedaan.”

Ruim een kwartier na dit incident gaf de scheidsrechter aanvankelijk een hoekschop aan Spanje, nadat de bal via Stefanie van der Gragt over de achterlijn was gegaan. De VAR greep toen opnieuw in en besloot dat er vanwege hands van Van der Gragt in het strafschopgebied nu juist wel een penalty gegeven moest worden. Daar scoorde Spanje in de 81ste minuut de 1-0 uit. Jonker wilde niet zeggen of hij zich in dat opzicht bestolen voelt. ,,Ik kan wel stevige teksten gaan roepen, maar mensen maken fouten en ik denk dat dit fout was”, zei de bondscoach. ,,Dat doet niets af aan de overwinning van Spanje. Die is verdiend.”

WK matchcenter

Check hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal 2023 in Nieuw-Zeeland en Australië, inclusief alle uitslagen.

Bekijk hieronder de eindstanden in de Groepen en het speelschema vanaf de achtste finales

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de Oranje Leeuwinnen