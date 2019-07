Generatie ‘74 leeft mee: ‘Finale tegen VS wordt gekkenhuis’

Door Wietse Dijkstra

Dat de WK-finale tegen de Verenigde Staten op 7 juli wordt gespeeld, vindt Haan een grappig toeval. ,,Wel bizar dat het precies dezelfde dag is als bij ons’’, zegt de inmiddels 70-jarige ex-Ajacied, die in 1974 een centraal duo vormde met Feyenoorder Wim Rijsbergen. ,,Dat zijn leuke dingen.’’

Haan leeft deze weken volop mee met de Leeuwinnen. ,,Ik heb alle wedstrijden gezien. Ik vind het leuk om naar te kijken. Gezellig, leuk ook met al die spanning. Je moet er alleen niet met een voetbaloog naar kijken. Je mag het ook niet met mannenvoetbal vergelijken. Er gaan namelijk nog te veel simpele dingen verkeerd. En we praten wel over wereldniveau, hè. Het is anders bij de vrouwen, opener. Er liggen meer ruimtes.’’

Zo kijkt Johnny Rep (67) er ook naar. ,,Vergeleken met tien, twintig jaar terug is het niveau er een stuk op vooruit gegaan’’, zegt de aanvaller van het legendarische Oranje van ‘74. ,,Maar om nou te zeggen dat het voetbal geweldig is… Dat niet. Het kan nog beter. Het ziet er af en toe knullig uit. Er moet dus nog wel iets veranderen.’’

Quote Iedereen begint over de Oran­je-vrou­wen te praten. Ook in het buitenland hebben we aanzien Arie Haan

Desondanks zit Rep net als Haan dit WK als fanatieke supporter voor de tv. ,,We blijven Hollander en leven mee. Ik vind het echt ontzettend leuk. Prachtig ook al die supporters. Naar de wedstrijd tegen Zweden hebben vijf miljoen mensen gekeken! Niet normaal. Die finale wordt straks helemaal een gekkenhuis.’’

Volledig scherm Arie Haan zegt zich weinig te kunnen herinneren van de verloren WK-finale van 1974. © Mirrorpix via Getty Images

Wat dat betreft ziet Haan wel overeenkomsten tussen het Oranje ’74 en de Leeuwinnen van nu. ,,Wij hebben het voetbal op de kaart gezet, zij het damesvoetbal’’, zegt hij. ,,Door het voetbal voelde iedere Nederlander zich in de jaren 70 ineens belangrijk. Nu heb ik een beetje hetzelfde idee, want iedereen begint over de Oranje-vrouwen te praten. Ook in het buitenland hebben we aanzien.’’

Van de traumatische WK-finale van 1974, die Nederland met 2-1 verloor, kan Haan zich weinig meer herinneren. ,,Hoe die dag precies verlopen is, weet ik niet meer precies. Wat me het meest is bijgebleven? Dat we verloren hebben, haha. Dat moet ik nog altijd aanhoren als ik weer in Duitsland ben.’’

Of de Oranjevrouwen die nederlaag 45 jaar na dato kunnen goedmaken? ,,Het is te hopen’’, zegt Haan. ,,Ik zie het alleen zwaar in. Ik heb die wedstrijd van Amerika tegen Engeland gezien en dat tempo lag een stukje hoger. Maar voetbal is een gekke sport. Als Amerika op de paal en lat schiet en wij maken er één, dan kun je hem ook winnen.’’