Groenen tot Van Veenendaal: de leukste selfies met de Leeuwinnen

We beginnen met Elsa, die met Sherida Spitse op de foto mocht. ,,Sherida is een van mijn favoriete Leeuwinnen omdat ze op tv precies hetzelfde is als in het echt. Ze is heel erg aardig en nam de tijd om mijn vragen te beantwoorden.‘’

Volledig scherm Elsa met Sherida Spitse. © Privéfoto

Jules was door het dolle heen toen hij hoorde dat Jackie Groenen naar zijn voetbalclub in Uithoorn kwam. ,,’s Middags kwam hij thuis, wild enthousiast, vol verhalen. Hij had zijn allereerste selfie gemaakt en dan óók nog met Jackie Groenen!‘’, aldus zijn moeder.

Volledig scherm Jules en Jackie Groenen. © Privéfoto

Ruud is zo'n grote fan van het Nederlands elftal, dat hij een tattoo nam.

Volledig scherm Ruud met Renate Jansen. © Privéfoto

Julia is groot fan van Vivianne Miedema. ,,In 2014 zag ik haar in Venlo voor het eerst tegen Portugal. Daarna heb ik haar ook opgezocht bij Bayern München.‘’

Volledig scherm Julia ging meerdere keren op de foto met Vivianne Miedema. © Privéfoto

Eline heeft speciale herinneringen overgehouden aan het gewonnen EK van 2017. ,,Tijdens het EK vrouwenvoetbal mochten mijn team en ik de vlag op de middencirkel vasthouden. Na de wedstrijd ben ik op de foto geweest met Lieke Martens en schreef ze haar handtekening op mijn gips.

Volledig scherm Eline en Lieke Martens. © Privéfoto

Mara stuurde liefst vijf selfies met Jackie Groenen. ,,Ik heb selfies met alle Leeuwinnen, maar het meeste ben ik fan van Jackie Groenen. Ze werkt heel hard in het veld, geeft nooit op en is altijd vrolijk.‘’

Volledig scherm Mara met Jackie Groenen. © Privéfoto

Indy was afgelopen woensdag getuige van de gewonnen halve finale tegen Zweden. ,,Ik denk dat ik mij één van de allergrootste fans van Daniëlle van de Donk mag noemen. Als je namelijk goed kijkt staat er nummer 10 op mijn enkel getatoeëerd!

Volledig scherm Indy en Daniëlle van de Donk. © Privéfoto

Claudia was al in 2009 fan, toen de Nederlandse vrouwen in Finland de halve finale haalden. ,,Ik ben trots dat ze 10 jaar later de WK-finale hebben gehaald!‘’

Volledig scherm Claudia met het Oranje van 2009. © Privéfoto

Bram en Sophie Roord gingen in De Lutte met naamgenoot Jill op de foto. ,,Wat een topper!‘’

Volledig scherm Bram en Sophie met Jill Roord. © Privéfoto

,,Ik mag dan wel een man van 30 zijn, maar Lieke Martens is by far mijn allergrootste voorbeeld, idool en inspiratie‘’, vertelt Tim. ,,Ik word altijd enorm vrolijk als ik haar zie voetballen en stralen.‘’

Volledig scherm Tim met Lieke Martens. © Privéfoto

Estelle heeft Kika van Es inmiddels zo vaak ontmoet, dat de linksback van Oranje haar al herkent. ,,Ik zit in een rolstoel en ze was daarover in onze eerste gesprekken heel belangstellend naar mij toe. Dit heeft veel indruk op mij gemaakt.‘’

Volledig scherm Estelle en Kika van Es. © Privéfoto

Voor Charlenne is Daniëlle van de Donk een groot voorbeeld. ,,Ik kijk altijd naar hoe zij speelt en dat probeer ik dan na te doen. Ik ben nu ongeveer 4 jaar fan van haar en dat blijf ik zeker nog heel lang.‘’

Volledig scherm Charlenne en Daniëlle van de Donk. © Privéfoto

Lieke Martens is in trek bij de fans, zo ook bij de 10-jarige Robine. ,,Robine gaat naar bed met de Leeuwinnen en staat ermee op. Ze wil ook graag profvoetballer worden en ze is nu geselecteerd door de KNVB. Wie weet juichen we over een jaar of 10 wel voor Robine. Ze heeft nu al uitgerekend dat ze misschien nog nét met Miedema zou kunnen spelen‘’, aldus moeder Jantine.

Volledig scherm Lieke Martens signeert het shirt van Robine. © Privéfoto

Linet wil dolgraag het wedstrijdshirt van lievelingsspeelster - en bijna naamgenoot - Lineth Beerensteyn bemachtigen. Helaas is dat haar nog niet gelukt. ,,Natuurlijk geef ik nog niet op. Zaterdag vertrek ik met de bus naar Lyon voor de finale, waar ik de Leeuwinnen ga aanmoedigen en een nieuwe poging waag om haar shirt te regelen!‘’

Volledig scherm Linet met Lineth Beerensteyn. © Privéfoto

Floortje bezocht de WK-wedstrijden in Reims en Valenciennes. ,,Dichterbij kon ik niet komen bij mijn heldinnen. Wat heb ik genoten van de wedstrijden!‘’

Volledig scherm Floortje bezocht de wedstrijd tegen Canada in Reims. © Privéfoto

Voor Viviane is Sari van Veenendaal haar grootste voorbeeld, zelf is ze namelijk ook keeper. ,,Haar droom is natuurlijk om ooit net zo goed als Sari te worden‘’, vertelt moeder Nicole.

Volledig scherm Viviane met Sari van Veenendaal. © Privéfoto

Jackie Groenen is de ‘celebrity crush’ van Michael zijn zoon (links op de foto). In aanloop naar het EK van 2017 ging hij met haar op de foto.

Volledig scherm Jackie Groenen met Michael zijn zoons. © Privéfoto

Hennie ging trots op de foto met Kika van Es, toen zij bij haar jeugdclub Boxmeer haar gouden EK-medaille kwam laten zien. ,,Ze neemt de tijd voor haar fans, waar ik er één van ben. Die laagdrempeligheid maakt het voetbal weer toegankelijk, daarom ben ik fan van haar!’’

Volledig scherm Hennie en Kika van Es. © Privéfoto

,,Nietsvermoedend halen we de dag na de kwartfinale een broodje bij de boulangerie in Valenciennes‘’, aldus Lisanne. ,,We lopen er Daniëlle van de Donk tegen het lijf. Eerder zagen we Vivianne, Renate en Anouk al lopen, die de bakker blijkbaar ook al hadden gevonden.‘’

Volledig scherm Lisanne samen met Daniëlle van de Donk. © Privéfoto

Chenoa is een 11-jarige fan en haar favoriete Leeuwinnen zijn Jackie Groenen en Lieke Martens. In Valenciennes ontmoette ze haar heldinnen. ,,Mijn hart bonsde heel hart, maar ik durfde dan toch te vragen of ik met ze op de foto mocht.‘’