Handen bij de knoppen: er komen nog finalekaartjes Leeuwinnen vrij

Hoewel voetbalbond KNVB zelf geen tickets meer heeft, komen er hoogstwaarschijnlijk nog best wat kaarten vrij voor de WK-finale van de Leeuwinnen tegen de VS aanstaande zondag. Dat gebeurt dan via de FIFA-website: mogelijk staan de kaarten er al vanmiddag op. De KNVB raadt alle fans aan die site en de socials van ‘OnsOranje’ nauwlettend in de gaten te houden.

De KNVB raadt iedereen af om in de haast nog via andere kanalen tickets te scoren. ,,Bij eerdere wedstrijden is gebleken dat tickets die via sites als Viagogo, Marktplaats en StubHub gekocht waren, geen toegang tot het stadion gaven.’’ Bovendien gaat de prijs vaak vele malen over de kop. Er kunnen bijna 60.000 fans in het Grand Stade de Lyon maar de belangstelling voor de finale zal groot zijn: in Lyon zijn ook vele Amerikaanse fans neergestreken.

Het is nog onduidelijk of er vóór de finale (aanstaande zondag, 17.00 uur) in de Franse stad op zo’n negen uur rijden van Nederland een Oranje-fanzone en een Oranje-stoet komen. De KNVB onderhandelt daarover de komende dagen met de autoriteiten. Bij de halve finale werd er - onder andere om reden van veiligheid -geen toestemming gegeven. Te elfder ure mocht alleen de Oranje-dubbeldekker in het centrum van Lyon een paar nummers afspelen: daar kwamen zo’n 200 mensen op af.

Teleurgesteld

Veel fans die gisteren voor de halve finale in Lyon waren, waren behoorlijk teleurgesteld over het ontbreken van een Oranje-fanzone. Omdat er geen centrale verzamelplek was, ontbrak het saamhorige Oranje-gevoel dat er wel in speelsteden als Valenciennes en Le Havre was. Overigens was er, na het winnen van de halve finale van Zweden, wel nog een spontaan volksfestijn in en buiten het stadion. Daarbij werden vooral Jackie Groenen, die dé goal scoorde, en keeper Sari van Veenendaal uitbundig bedankt. (‘Wij zijn niet bang, want Sari is erbij, Sari is erbij, Sari is erbij!’.)