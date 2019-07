‘Ik zeg wat ik vind en daar doet men het maar mee’

Door Tim Reedijk



Het is een WK van uitersten voor Sherida Spitse, die vandaag van haar 169ste interland haar sportieve hoogtepunt hoopt te maken. Veel kritiek kreeg ze tijdens de groepsfase. Columnist Hugo Borst schreef in deze krant, provocerend bedoeld natuurlijk, dat Spitse de boel ophoudt met haar ‘draaicirkel van een Boeing 747 en handelingssnelheid van een Griekse landschildpad’. Spitse bleef ‘gewoon’ staan en schopte het met Oranje tot de finale. En, ook niet onbelangrijk, geen speelster gaf dit toernooi meer assists (vier) dan de middenvelder van het Noorse Vålerenga.



Heb je de column van Hugo Borst gelezen?

Sherida Spitse: ,,Nee.’’



Wat vind je ervan nu je het zo hoort?

,,Dat mag hij zelf weten. Het is logisch dat mensen kritischer kijken nu we Europees kampioen zijn. Het hoort erbij. We hoeven er niet blij mee te zijn, maar we mogen er wél trots op zijn. Dit hebben we gecreëerd met z’n allen. Ik heb het al eerder gezegd, hè, je moet er ook een beetje schijt aan hebben. Ik vind het alleen maar mooi dat wij het tóch hebben laten zien. Misschien schrijft hij straks dat we het zo goed gedaan hebben.’'