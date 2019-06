‘Ja, leuk het WK, maar die eerste wedstrijd moet ik missen’

In de finale van de play-offs om een WK-ticket, in november vorig jaar, trok Dekker tijdens de return tegen Zwitserland al na 5 minuten de doorgebroken Ramona Bachmann onderuit. Het leverde de centrale verdedigster een rode kaart op. ,,Balen, omdat ik daardoor de rest van dat duel niet kon meedoen. Maar ik had nooit gedacht dat ik daardoor ook geschorst zou zijn voor de eerste WK-wedstrijd.”



Een paar dagen later, nota bene op haar 32ste verjaardag, kreeg de Almelose een mailtje van de FIFA. ,,Daarin stond dat ik een schorsing kreeg. Ik had in een reflex aan de noodrem getrokken. Ik had het ook niet kunnen doen, maar dan hadden we misschien wel met 1-0 achter gekomen. Ik heb me opgeofferd ja, zo kan je het nu zeggen.”