Janssen had een bijrol, Bloodworth is een sterkhouder

BlogVerslaggevers Tim Reedijk en Daniël Dwarswaard volgen de voetbalsters van Oranje tijdens het WK in Frankrijk. Dagelijks schrijven ze een blog over wat hen opvalt en bezighoudt. Vandaag: de nieuwe naam én rol van Dominique Bloodworth.

Bondscoach Sarina Wiegman verslikte zich bijna in haar naam op een persconferentie laatst. Dominique Bloodworth. Wiegman gunde haar pupil de meeste minuten speeltijd in de WK-kwalificatie, zag haar haar eerste interlandgoal maken op een belangrijk moment tegen Kameroen. Maar die naam, tsja, het is toch wat anders dan Dominique Janssen. ,,Ik moet er nog steeds aan wennen”, zei Wiegman.

Als Janssen ging de verdediger tot de zomer van 2018 door het leven, in de periode dat haar status bij Oranje ook ontegenzeggelijk anders was. Vanaf de bank zag Janssen, toen 22, hoe de Leeuwinnen steeds een stap dichter bij de Europese titel van 2017 kwamen. De defensie was weliswaar het grootste punt van discussie dat toernooi, maar dat kwam vooral door de veelbesproken wissels centraal achterin met Stefanie van der Gragt en Mandy van den Berg.



Van der Gragt en Anouk Dekker zouden uiteindelijk het centrum vormen in de beslissende fase van het toernooi, Kika van Es stond steevast linksback. Janssen kreeg haar rolletje toen ze na een dik uur in de finale tegen Denemarken mocht invallen. Het feestgedruis maakte ze van dichtbij mee, maar haar rol over het hele toernooi genomen was natuurlijk marginaal. Op het WK van 2015 maakte ze méér minuten (77).

Dat ze hard bleef werken, bleef niet onopgemerkt. Toenmalig assistent-trainer Foppe de Haan stipte in de WK-bijlage van het AD nog eens aan hoe hij onder de indruk was van Janssen, een geweldig trainingsbeest in zijn ogen. Hij vertelde over een koffertje dat Janssen meenam naar training met daarin een trainingsapparaat voor snel voetenwerk. En ja, dan val je in de smaak bij Foppe, die het met zijn kenmerkende Friese tongval allemaal ‘prachtig’ en ‘fantastisch’ noemde.

