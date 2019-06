‘Japan speelt als Barcelona, maar we willen ze pakken’

Daniëlle van de Donk vergelijkt de tegenstander van morgen in de achtste finale, Japan, qua positiespel met FC Barcelona. Maar: ,,We willen ze pakken.”

Door Tim Reedijk

In een warm, zweterig zaaltje van het Roazhon Park in Rennes schuiven Van de Donk en bondscoach Sarina Wiegman aan. De opkomst is veel groter dan tijdens de persconferenties voorafgaand aan de groepsfasewedstrijden. Niet dat er veel meer Nederlandse pers is, nee, Japan is met een enorme delegatie aangerukt.

En de journalisten van de tegenstander wilden natuurlijk vooral weten hoe Oranje tegen Japan aankijkt. Van de Donk vindt ‘qua positiespel zoals Barcelona’. En dus is het devies om ‘kalm te blijven en te zorgen dat ze niet te veel aan de bal komen’. In de mixed zone na de wedstrijd tegen Canada was Van de Donk vol vertrouwen, ze krabbelt nu niet van terug. ,,We moeten op onze hoede zijn, maar ja, we willen ze nog steeds pakken.”

Wiegman zal wat betreft de opstelling weinig afwijken van het elftal dat ze opstelde in de gewonnen poule. Haar selectie is helemaal fit. Het enige vraagteken is wie naast Dominique Bloodworth speelt: Stefanie van der Gragt of Anouk Dekker. Van der Gragt begon in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland maar kwam daar niet ongeschonden uit. Ze miste de twee daaropvolgende wedstrijden, waarin Dekker haar rol naar behoren invulde. Wiegman zegt er ‘bijna uit te zijn’. ,,Het is heel lastig, alle drie hebben goede dingen laten zien en halen hun niveau. Dat is een luxe en moeilijke keuze voor een coach. Ik hoop nog veel moeilijke keuzes te moeten maken.”

De bondscoach verwacht morgen een gelijk opgaande strijd. ,,We zullen goed moeten staan, want Japan wil tussen de linies spelen. Ze kunnen makkelijk draaien. Japan is bekend bij ons, een toptegenstander die vier jaar geleden nog de finale haalde. Heel vaardig en dynamisch. Maar ook wij hebben kwaliteiten en zijn in vier jaar veel gegroeid. Ze zullen moeten uitkijken voor ons.”