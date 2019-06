Jonkie Giulia Gwinn (19) schiet Duitsland langs China

De pas 19-jarige speelster die haar club SC Freiburg komend seizoen verruilt voor Bayern München, is één van de jonkies in de ploeg van bondscoah Martina Voss-Tecklenburg die voor nieuw elan moeten zorgen bij de Mannschaft. Dat lukte haar in Rennes vrij aardig. Met een prima uithaal bezorgde ze de titelkandidaat de gewenste WK-start tegen het stugge China.



In het Roazhon Park schoot Duitsland uit de startblokkken. Sara Däbritz had in de derde minuut al de openingstreffer op haar schoen, maar mikte net naast. Duistland zocht over de vleugels veelvuldig naar het hoofd van Kopfballungeheuer Alexandra Popp. De aanvoerder van de Mannschaft was met twee gevaarlijke kopballen dichtbij een treffer.