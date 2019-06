Kameroen: onvoorspelbaar, fysiek en eh...

Door Tim Reedijk De Leeuwinnen arriveerden woensdag in het Hotel Rainaut in Valenciennes, een oud ziekenhuis dat is omgebouwd tot een luxueus hotel. Merel van Dongen kon er gisteren wel om lachen: na het Novotel in Le Havre nu dít. Als deze lijn doorgetrokken zou worden, zou Oranje uiteindelijk in het Witte Huis eindigen. Echt, kijk nu even . In het hotel huisvest ook de selectie van Kameroen en daar is alles nu wel over gezegd. Nee, dat is niet vreemd, vinden de speelsters. Alle ideeën – teentje trappen, op de deur bonken om 4.00 uur ’s nachts, Sari van Veenendaal een broodje uit de lucht laten plukken onder de noemer ontbijtintimidatie – zijn wel geopperd, maar nee. Kameroen heeft een eigen eetzaal, slaapt in een apart gedeelte. Elkaar tegenkomen doen ze nauwelijks. Jackie Groenen en Sari van Veenendaal zagen de Kameroense selectie woensdag arriveren toen ze een potje badminton speelden en ja, het is qua fysiek een imposant gezelschap. Zeker als de ranke Groenen ernaast loopt.

Dat Kameroen fysiek sterk is, weten we nu wel. Het woord ‘fysiek’ komt altijd weer bovendrijven als het over de tegenstander van zaterdag gaat. Niet gek, want over Kameroen is verder domweg weinig bekend. Daniëlle van de Donk ervaart dat als best een beetje vervelend. Natuurlijk praat de staf de Leeuwinnen bij in de dagen in aanloop naar het duel, maar een concreet beeld? Niet bepaald. De een zit daar meer mee dan de ander. Groenen heeft geen idee wie haar directe tegenstander is. Zij zegt niet het type te zijn dat beelden van de spelers van de tegenstander bekijkt. Zij houdt het op de zaken die met het team worden besproken: tactiek, aanpak, ‘key players’.



Het codewoord voor Kameroen is, volgens Groenen, onvoorspelbaar. In de wedstrijd van Kameroen tegen Canada, dat met 1-0 won, keken de meeste Leeuwinnen aandachtig toe. Groenen vond Kameroen ‘best oké en niet tegenvallen’, Van de Donk eerder ‘niet gedisciplineerd in hun speelwijze en hoe ze staan’. Verder is het voor de Leeuwinnen vooral afwachten wat ze zaterdag te wachten staat.



Wij geven het u alvast op een briefje. Een fysieke ploeg.