Kan Engeland wereldkampioen VS uit WK-finale houden?

Video Miedema: Je kunt stellen dat we in een flow zitten

1 juli In vloeiend Engels antwoorden Vivianne Miedema, Dominique Bloodworth en Sari van Veenendaal op de vragen die de internationale pers in het stadion van Olympique Lyon op hen afvuurt. In de aanloop naar de halve finale van het WK tegen Zweden heeft bondscoach Sarina Wiegman de drie speelsters van Arsenal meegenomen naar de persconferentie.