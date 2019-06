KNVB komt met advies voor Oranje-fans die naar Valenciennes willen

Begin dit jaar konden houders van de Oranje ClubCard tickets voor het hele toernooi kopen. Mogelijk komen via de mondiale voetbalbond FIFA nog wat kaarten in de verkoop, maar de KNVB verwacht niet dat dit er veel zullen zijn. De Nederlandse bond adviseert alleen via het officiële verkoopkanaal van de FIFA tickets aan te schaffen, omdat via andere websites veel valse kaartjes in omloop zijn.



Het Stade du Hainaut in Valenciennes, een stad in het noorden van Frankrijk, biedt plaats aan bijna 25.000 toeschouwers. Het stadion is al zo goed als uitverkocht voor de derde van de vier kwartfinales op het WK in Frankrijk. Het duel tussen Oranje en Italië begint zaterdag om 15.00 uur.



De Nederlandse voetbalsters keren terug naar de stad waar ze ook op een zaterdagmiddag de tweede groepswedstrijd tegen Kameroen speelden. Zo'n 15.000 Nederlanders zagen Oranje toen met 3-1 winnen. Dinsdag waren ongeveer 2000 Oranjefans in Rennes getuige van de zege op Japan in de achtste finales van het WK (2-1).