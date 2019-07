Koning met dochters Amalia en Ariane bij WK-finale in Lyon

Fans in Lyon: Sari gaat ons redden!

13:55 Geen Nederlander in de zonovergoten fanzone in het centrum van Lyon denkt dat het ‘kaassie’ gaat worden, vanmiddag in de grote finale tegen Amerika. Zelfs Miek, die zich letterlijk als Edammertje heeft uitgedost, houdt haar hart vast. Miek’s advies voor de Leeuwinnen: ‘ten koste van álles voorkomen dat die razendsnelle Amerikanen de eerste tien minuten scoren’.