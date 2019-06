Kritiek op Makkelie onterecht, FIFA eist juist dat regels streng worden toegepast

De kritiek die Danny Makkelie maandagavond kreeg, is volgens bronnen bij de FIFA volkomen onterecht. De Nederlander, actief als VAR bij de wedstrijd Frankrijk tegen Nigeria op het WK voor vrouwen, greep genadeloos in toen de Française Wendie Renard een strafschop miste.

Makkelie had gezien dat keeper Chiamaka Nnadozie niet haar beide voeten op de lijn had staan tijdens de penalty van Renard. Er moet minimaal één voet op of boven de lijn op het moment van inschieten. Renard kreeg een herkansing en schoot Frankrijk alsnog naar de volle winst.

Makkelie kreeg veel kritiek voor zijn ingreep, maar volgens de wereldvoetbalbond dus ten onrechte. De FIFA heeft voor het toernooi juist extra benadrukt dat een keeper met minimaal één voet op of boven de doellijn moet zijn op het moment dat de bal wordt ingeschoten. Het is een specifiek klusje voor de VAR, om met een camera op de doellijn tijdens dit WK, die regel na te leven. Makkelie kon volgens de aangescherpte regels van de FIFA dus niets anders doen dan Renard een nieuwe kans te geven.

De strafschoppen moeten uiteraard alleen worden overgenomen als er is gemist. De FIFA let dit toernooi ook scherper dan ooit op het inlopen van spelers, zowel verdedigers als aanvallers. Als die spelers in een rebound een doelpunt voorkomen of juist maken, wordt op de beelden gekeken of ze wel of niet te vroeg zijn ingelopen.