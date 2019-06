Le Havre pronkt vooral met Pogba en Mahrez

BlogVerslaggevers Tim Reedijk en Daniël Dwarswaard volgen de voetbalsters van Oranje tijdens het WK in Frankrijk. Dagelijks schrijven ze een blog over wat hen opvalt en bezig houdt. Vandaag: pronken met Paul Pogba.

Door Daniël Dwarswaard



Het gaat wel aardig hoor met de kaartverkoop van dit WK, daar komen we later dit toernooi wel achter. Maar op de perstribune van het Stade Océane in Le Havre tijdens Spanje-Zuid-Afrika heeft de aanblik iets treurigs. Nog niet de helft van de 25.000 beschikbare plekken zijn vol. Dat kun je uiteraard ook omdraaien: bijna 12.000 toeschouwers bij een willekeurig potje in de eerste ronde van het WK is ook weer niet heel slecht.

Plukjes Spaanse fans, één piepklein plukje Zuid-Afrikanen. Verder Franse gezinnetjes en kinderen. Van voetbal houden ze wel in Le Havre, vermaard om zijn jeugdopleiding. Ik kom er achter als de uiterst sympathieke Fransman Fred mij te hulp schiet als ik met een lekke band van mijn racefiets (lang verhaal) in een verder verlaten Franse akker sta. In de stromende regen nog wel.

Fred is de beroerdste niet en laat me de fiets maken bij zijn huis. Als hij er achter komt dat we hier voor het voetbal zijn, praat hij onophoudelijk. Het gaat over voetbalclub Le Havre, nu alweer een paar jaar in de Keuken Kampioen Divisie van Frankrijk actief. Maar, zo weet Fred zeker, het gaat goed komen. Oud-international Paul le Guen is gisteren gepresenteerd als trainer. Een Amerikaanse investeerder heeft bovendien plechtig beloofd dat hij er wat dollars tegenaan gaat gooien.

Volledig scherm Zuid-Afrika en Spanje wachten op de volksliederen. © EPA

Fred, die zelf een blauwe maandag in de jeugdopleiding van Le Havre speelde, is nog niet klaar. Hij schudt ze zo uit zijn mouw. De (voormalig) Franse internationals die in de club uit Normandië de ideale springplank vonden voor hun verdere loopbaan. Steve Mandanda, Vikash Dhorasoo, Lassana Diarra. En jawel, ook Premier League-ster Riyad Mahrez koos voor Le Havre waar jonge spelers altijd een kans krijgen.