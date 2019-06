Leeuwin Van de Donk werkt morgen gewoon aan haar scriptie

blogVerslaggevers Tim Reedijk en Daniël Dwarswaard volgen de voetbalsters van Oranje tijdens het WK in Frankrijk. Dagelijks schrijven ze een blog over wat hen opvalt en bezig houdt. Vandaag: ‘studiebol’ Daniëlle van de Donk.

Door Daniël Dwarswaard

Heel veel anders dan hun hotel, de trainingsvelden en de gym hebben de voetbalsters van Oranje deze dagen nog niet gezien. Heel erg is dat niet, want Le Havre is geen stad waar je een week met je verkering op vakantie gaat. Gisteren scheen heel toevallig de zon en dan ziet de boulevard bij de haven er ineens best leuk uit. Maar als het waait en regent, is het hier zoals opvallend veel mensen kijken: somber.

De Leeuwinnen hebben morgen een dag vrij, de enige in het complete rooster van dit WK. De laatste dag om echt volledig te ontspannen, te luieren of te winkelen. Maar wat gaat middenvelder Daniëlle van de Donk (27) doen? ,,Even aan mijn pre-scriptie werken. Heb de laatste tijd niet veel aan mijn studie kunnen doen, maar dit wil ik wel af hebben voordat we voor het echie gaan voetballen.’’

Van de Donk studeert sportmanagement en-marketing aan de Johan Cruyff Academie. Online, zodat ze de studie kan combineren met haar leven als profvoetballer bij Arsenal in Londen. Dat ze morgen, drie dagen voor de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, ‘even’ haar pre-scriptie afmaakt, is voor Van de Donk juist een vorm van ontspanning. ,,Een heerlijke manier om de zinnen te verzetten. Ik merk dat het mij erg helpt met de juiste focus op het voetbal. Eerst liep ik na de training alleen maar te winkelen. Dat wil ik helemaal niet, dacht ik toen. Nu doe ik dit. Er zit weinig druk op, want ik mag zelf mijn tijd indelen en heb geen deadlines. Voetbal is namelijk het belangrijkste, maar dit is verfrissend en leerzaam om er bij te doen.’’ Dan schiet Van de Donk in de lach. ,,Haha, nooit gedacht dat ik dit allemaal zo uit zo spreken. Vroeger moest je mij echt naar school slepen hoor.’’