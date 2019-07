Leeuwinnen komen met schitterende video voor finale: ‘VS, tot vanavond’

Leeuwinnen willen Verenigde Staten onttronen als wereldkam­pi­oen

6:59 In een uitverkocht stadion in Lyon gaat het Nederlands elftal vandaag op jacht naar de eerste wereldtitel uit de historie. Makkelijk zal het niet worden, tegenstander is namelijk topfavoriet Amerika. Slaagt de ploeg van Sarina Wiegman erin om wereldkampioen te worden? Om 17.00 uur wordt afgetrapt in het zuiden van Frankrijk en met dit liveblog hoef je geen moment te missen!