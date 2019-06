Leeuwinnen onder Wiegman onverslaanbaar op eindtoernooien

Wiegman werd in januari 2017 aangesteld als opvolger van Arjan van der Laan als bondscoach van het Nederlandse vrouwenelftal. Met het EK in eigen land had ze in de zomer van 2017 meteen de eerste uitdaging te pakken. Een uitdaging die eindigde met een huldiging tot Europees kampioen.



Inmiddels, twee jaar verder, weet Wiegman nog steeds niet hoe het voelt om als hoofdcoach van de Nederlandse vrouwen een nederlaag te lijden op een EK of WK. Na tien overwinningen op rij wacht zaterdag (15.00 uur) Italië in Valenciennes. Voor Wiegman ligt dan meteen een fraai record in het verschiet: ze kan dan Roger Reijners definitief passeren als bondscoach van de Leeuwinnen met de meeste overwinningen. Zowel Wiegman als Reijners staat nu op 35 overwinningen (inclusief oefen- en kwalificatiewedstrijden). Wiegman boekte die winstpartijen in 45 wedstrijden, Reijners in 71 wedstrijden.