Leeuwinnen voelen zich klaar voor Nieuw-Zeeland: ‘Morgen gaan we los’

Vanavond is er nog één bespreking en dan worden de speelsters vrijgelaten. De ene zal een spelletje spelen, de ander kijkt naar de andere poulewedstrijd tussen Kameroen en Canada om 21.00 uur. Daarna moeten de Oranjevrouwen het morgen zelf laten zien. Mét Kika van Es dus. Ondanks dat haar arm nog in een brace zat bij de veldverkenning van vanmiddag blijft ze bij de groep en is ze inzetbaar morgen. Dat betekent dat Aniek Nouwen, ingevlogen voor het geval dat Van Es niet fit genoeg zou blijken, morgen na de wedstrijd naar Nederland gaat.



,,Kika heeft volledig kunnen trainen”, aldus Wiegman, die nog in het midden laat of Van Es in de basis begint of dat Merel van Dongen daar staat. ,,Spelers die morgen fit zijn en kunnen starten, wil ik laten starten. Het is een heel belangrijke wedstrijd waarin het hartstikke belangrijk is om goed te beginnen, dus ik wil met de sterkst mogelijke opstelling spelen.”



Nieuw-Zeeland vindt Van Veenendaal een ‘fysiek heel sterke ploeg’ ,,De afgelopen dagen hebben we alle informatie tot ons gekregen namens de staf. Nieuw-Zeeland heeft ook voetballend sterke momenten. Daarin is het fysieke wel een heel belangrijke aspect. Daar moeten wij ons onderuit zien te voetballen”, stelt de keepster. Wiegman ziet ook de wisselvalligheid in de laatste wedstrijden van de tegenstander. ,,Ze wonnen van Engeland toen Engeland het spel maakte, daarna verloren ze van Wales toen ze zelf het spel maakten.”