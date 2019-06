Leeuwinnnen mogen één keer zeuren over hitte

BlogVerslaggevers Tim Reedijk en Daniël Dwarswaard volgen de voetbalsters van Oranje tijdens het WK in Frankrijk. Dagelijks schrijven ze een blog over wat hen opvalt en bezighoudt. Vandaag: het gesprek van de dag in Valenciennes, het weer.

Door Tim Reedijk

Dit zijn de spaarzame momenten dat de temperatuur in een kleine stad in Noord-Frankrijk serieuze thema’s zijn voor de nieuwsbulletins. Morgen speelt Oranje in Valenciennes om 15.00 uur, zo ongeveer op het heetst van de dag, tegen Italië in de kwartfinale van het WK. En dus is de grote vraag: wordt het warm? Heet? Verzengend heet? Niets zo veranderlijk als het weer: de voorspelling van 37 graden van eerder deze week is inmiddels – volgens de immer betrouwbare ‘weerapp’ op mijn iPhone – naar 33 graden bijgesteld. Gelukkig maar.

Tegen Italië dus, het land waar ze hun hand niet omdraaien voor een graadje meer of minder. Je kunt je het doemscenario zo voorstellen. Het is heet, nee, verzengend heet zelfs. Italië gedijt bij de omstandigheden, leunt achterover en laat Oranje het werk doen en dan plots, in de counter, slaan ze toe. Daarna gaan ze verdedigen zoals Italianen kunnen verdedigen kunnen en dan is het zomaar klaar met het WK voetbal.

Klein voordeel, vertelde Lieke Martens gisteren, met Stefanie van der Gragt (Martens’ teamgenoot bij FC Barcelona), Merel van Dongen (Real Betis) en haarzelf heeft Oranje wel speelsters die gewend zijn om met hoge temperaturen te voetballen. Maar het gros van de basiself voetbalt in Duitsland, Engeland of Nederland. Van de Donk (Arsenal) vertelde eerder dit toernooi nog dat zij waarschijnlijk nooit voor de Spaanse competitie zal kiezen. Te heet. Geef haar maar het wispelturige, druilerige wat Londen te bieden heeft.

Uitgerekend zij vertelde gisteren aan collega Daniel dat de speelsters van Oranje maar één keer even mogen zeuren over de hitte en dat het dan klaar is. De Leeuwinnen zijn door de medische staf voorbereid, met koelvesten en slush (drinkbaar ijs). Martens zei dat het heus wat benauwder en zwaarder wordt, maar dat dat met drinkpauzes geen probleem moet zijn. Laat dat de les voor morgen zijn: of het nu 30, 33 of 35 graden wordt, de temperatuur mag het excuus niet zijn.