Lieke Martens: Er gebeuren nu al gekke dingen op het WK

Door Tim Reedijk



Maar de Europese toplanden hebben vooralsnog een honderd procent score. Frankrijk was vrijdag veel te sterk voor Zuid-Korea (6-0), al worstelden de Europese toplanden daarna opzichtig. Spanje keek lange tijd aan tegen een achterstand tegen het bescheiden Zuid-Afrika, maar mede dankzij een uiterst dubieuze – door de VAR toegekende – strafschop wonnen de Spanjaarden alsnog (3-1). China miste kans na kans tegen Duitsland, dat alsnog won (0-1). En Italië won in de 95ste minuut van Australië (2-1). Noorwegen en Engeland pakten eveneens de volle buit.

Quote We verwachten tegen Nieuw-Zee­land veel aan de bal te komen. Lieke Martens ,,Natuurlijk willen wij het liefst dat alle Europese landen zo snel mogelijk naar huis gaan”, vertelt Lieke Martens aan de vooravond van de openingswedstrijd van de Leeuwinnen tegen Frankrijk. ,,Die penalty bij Spanje, tsja, daar kon die verdedigster toch niks aan doen? Je zou zeggen dat daar een VAR voor is, maar ze zullen wel weten wat ze doen. Italië in de laatste minuut, China had 3-0 voor kunnen staan tegen Duitsland. Ja, er gebeuren nu al gekke dingen.”

Willen de Leeuwinnen zelf dat ticket voor Tokio verzilveren, is er nog een lange weg te gaan. Gunstig loten in eventueel volgende rondes kan daarin helpen. ,,Het is echt iets voor de staf om uit te rekenen wie we kunnen tegenkomen”, aldus Martens. ,,We komen er in elk geval niet als we de komende drie wedstrijden niet doorkomen. Mensen denken: dat doen we wel even. Maar het is echt een zware kluif.”

WK-kwalificatie

Gezien de moeizame WK-kwalificatie zou je zeggen dat de Leeuwinnen niet per se de gedoodverfde favoriet zijn. ,,Het is ook wel zo dat de Europese landen hun openingswedstrijden allemaal winnen van landen uit andere werelddelen. Het is gewoon het moeilijkste om je te kwalificeren in Europa”, vindt Martens. ,,Daar zijn heel veel sterke landen. Daarom ben ik heel trots dat we ons zo hebben teruggevochten na de tegenslag tegen Noorwegen en nu hier staan.”

Volledig scherm © EPA