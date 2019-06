LIVE | Oranje tegen Nieuw-Zeeland met verwachte basiself

Sari van Veenendaal ‘Moeite die fans nemen zegt iets over hen, maar ook over ons’

13:07 Het was volle bak vanochtend bij de fanzone in Le Havre. In het oranje uitgedoste fans hebben zich in de laatste dagen verzameld in de Franse stad en zijn in een stoet naar het Stade Océane vertrokken. Om 15.00 uur speelt Oranje daar tegen Nieuw-Zeeland.