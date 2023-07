LIVE WK vrouwenvoetbal | Frankrijk doet tegen Brazilië uitstekende zaken in poule, Jamaica treft Panama

Frankriijk herstelde zich van het matige begin op het wereldkampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland. Na het teleurstellende gelijkspel (0-0) tegen Jamaica, was de ploeg van bondscoach Hervé Renard met 2-1 te sterk voor Brazilië. In de 83ste minuut zorgde Wendie Renard met het hoofd voor de winnende treffer. Brazilië is na de eerdere winst op Panama (4-0) de nummer twee in groep F waarin nog niets beslist is.