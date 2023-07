LIVE WK vrouwenvoetbal | Italië houdt open huis voor rust: Zweden maakt drie goals in zes minuten

WK Vrouwenvoetbal Woede en ongeloof bij Andries Jonker om zoveelste veldfiasco Oranje Leeuwinnen: ‘Amateuris­me van de bovenste plank’

Andries Jonker stelt wel wat gewend te zijn en kan nog steeds lachen, maar van binnen kookt het bij de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Na glas en steentjes in Escharen en een dor ‘tapijt’ in Sydney is óók in Nieuw-Zeeland het veld niet in orde. Nu is het een harde cricketplaat die de voorbereiding op het WK, dat voor Nederland zondag begint tegen Portugal, verstoort.