LIVE WK vrouwenvoetbal | Japan maakt gehakt van Spanje, cruciaal duel voor gastland Australië

Met video Vera Pauw kan met dapper strijdend Ierland niet stunten tegen Australië

Het is bondscoach Vera Pauw met de Ierse voetbalsters niet gelukt om hun WK-debuut op te luisteren met een goed resultaat. De Ierse vrouwen verloren met 1-0 van gastland Australië, dat ook wordt gezien als een titelkandidaat. Bij het tweede duel van dit WK waren ruim 75.000 toeschouwers in het Accor Stadium in Sydney.