LIVE WK vrouwenvoetbal | Sarina Wiegman en Engeland tegen Colombia voor plaats in halve finales

Engeland begon als topfavoriet aan het WK vrouwenvoetbal en de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman maakt ook nog altijd kans op de eerste wereldtitel uit de geschiedenis, al waren in de achtste finales strafschoppen nodig tegen Nigeria. Vandaag staat voor Wiegman en Engeland de kwartfinale op het programma en daarin is Colombia de tegenstander. De aftrap in het Olympic Stadium in Sydney is om 12.30 uur, in ons liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen.