LIVE WK vrouwenvoetbal | Wie wordt opponent van Oranje Leeuwinnen? Volg hier ontknoping in Groep G

Goedemorgen en welkom in het liveblog van de ontknoping van groep G. De Oranje Leeuwinnen kunnen relaxed toekijken, nu ze na gisteren weten dat ze groepswinnaar zijn in poule E. De nummer twee van groep G is de volgende tegenstander van Oranje in de achtste finales, zondag om 4.00 uur Nederlandse tijd. Op dit moment is dat Italië, maar na vanmorgen kan dat zomaar Zuid-Afrika zijn, of - als het heel gek loopt - Argentinië of zelfs Zweden. Volg hier alles!