LIVE WK vrouwenvoetbal | Zweden vernedert Italië en koerst af op simpele zege in Wellington

WK vrouwen­voet­bal 2023 | Alles wat je moet weten over de Oranje Leeuwinnen in Nieuw-Zee­land en Australië

Het WK vrouwenvoetbal begint morgen in Nieuw-Zeeland en Australië. Precies een maand later (20 augustus) is de finale in Sydney. Lees hier alle informatie over de selectie van bondscoach Andries Jonker, de aanloop naar het toernooi, het speelschema van Oranje, de speelsteden en andere opvallende zaken.