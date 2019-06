Martens na heldenrol: ‘Ik voelde me goed, dus ik wilde die penalty nemen’

,,Het was moeizaam‘’, begon Martens vrijwel direct na de wedstrijd voor de camera's van de NOS. ,,We hadden het heel erg zwaar op het laatst, maar dat maakt helemaal niets uit. We zijn hartstikke blij met de overwinning.‘’



Opmerkelijk was het feit dat het Martens was die achter de bal ging staan toen de scheidsrechter uit Honduras in de slotfase floot voor hands van Saki Kumagai. Normaal ligt die verantwoordelijkheid namelijk bij Sherida Spitse. ,,Dat was echt spannend natuurlijk. Ik vroeg aan Sherida of ik hem mocht nemen. Ik voelde me goed in de wedstrijd, dus ik wilde hem graag nemen. Ik liep naar haar toe en ik zeg ‘mag ik hem nemen?’Gelukkig gaf Sherida hem aan me.‘’



Van een leien dakje ging het tegen Japan allerminst. ,,Soms moet je een beetje geluk hebben, en dat hebben we vandaag gehad. Nu moeten we ons weer opladen en herstellen, en dan staat er weer een hele mooie wedstrijd op ons te wachten.‘’ Zaterdagmiddag nemen de Leeuwinnen het om 15.00 uur in Valenciennes op tegen Italië.