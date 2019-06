Martens op de hometrainer bij training Oranje

Lieke Martens, die een voetblessure overhield aan de gewonnen wedstrijd dinsdag in de achtste finales tegen Japan (2-1), zat net als de verdedigsters Stefanie van der Gragt en Merel van Dongen alleen even op de hometrainer langs de rand van het veld in Valenciennes. Vivianne Miedema kwam helemaal niet in actie, zij bekeek de training met een zonnebril op vanaf de kant.

De reserves werkten in de brandende zon wel een intensieve oefensessie af op het veld van het Stade Christoph Laurent in Valenciennes. Het is de bedoeling dat vrijdag, bij de laatste training voor de confrontatie met Italië, wel iedereen op het veld staat.

Martens werd woensdag nog in een rolstoel naar de trein gereden die de voetbalsters vanuit Rennes naar het noorden van Frankrijk bracht. Een ploeggenote was op haar voet gaan staan nadat Martens in de laatste minuut tegen Japan uit een strafschop de winnende treffer had gemaakt. De Limburgse linksbuiten, die beide doelpunten maakte, hield daar klachten aan over. Ook donderdag liep ze nog niet heel makkelijk vanuit de bus naar het veld.