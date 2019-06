Met de pingels van de Leeuwinnen komt het wel goed, toch?

Daniël Dwarswaard Het mooie aan de knock-outfase zijn natuurlijk de strafschoppen. Op dag één van de achtste finales was het gisteren dit WK direct raak. Noorwegen ging door omdat het de penalty’s (veel) beter nam dan Australië. Sam Kerr is de grote ster van Australië. Ze had er al vijf in liggen dit toernooi, maar daar gaat het ook bij blijven. Mede door haar hopeloos genomen strafschop is het klaar voor The Matildas. Je zag het al voor de aanloop, de druk op haar schouders. Aanloop, bam, naast en over tegelijk. Ik moest aan Roberto Baggio denken die tijdens de WK-finale in 1994 de beslissende strafschop over rammelde. Oftewel: het overkomt de besten.

Ook Nederland-Japan kan dinsdag zomaar beslist worden vanaf de strafschopstip. Anouk Hoogendijk vertelde me er een keer uitgebreid over. Zij nam in 2009 de beslissende strafschop in de kwartfinale van het EK in Finland tegen Frankrijk. In een tijd dat het Nederlands team een kortstondige hype was. Voor het eerst ook live op landelijke televisie. Met terugwerkende kracht een voorbode van alles wat daarna kwam. Nu kijken miljoenen Nederlanders. Hoogendijk vertelde er mooi over: de druk, het gebonk in haar keel, de aanloop, de roes, het schot, de opluchting toen de bal in het hoekje vloog.