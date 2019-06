Miedema: Dit had niemand durven dromen

De goalgetter was met haar derde treffer van het toernooi opnieuw van waarde voor de Leeuwinnen, maar excuseerde direct na het duel voor de camera van de NOS. ,,Ik speelde niet heel lekker. Het zag er bij ons niet altijd goed uit, dus sorry voor de mensen thuis. Er staat veel druk op, het is toch de kwartfinale van het WK. En het was hier 35 graden. Dat maakt het heel zwaar.”



Toch was er logischerwijs ook ruimte voor euforie. ,,Wij gaan naar halve finales op het WK! Daar ben ik heel trots op. Niemand had dit vooraf durven dromen, denk ik. Het besef is er nu ook nog niet helemaal. Vandaag mag er wel even gefeest worden. Vanavond kan de familie ook langskomen, maar morgenvroeg gaat de knop direct weer om.”



Oranje speelde vanmiddag in Valenciennes voor duizenden Oranjefans. Miedema genoot zichtbaar van de massale support. De halve finale, waarin het Duitsland óf Zweden treft, wordt wat zuidelijker afwerkt. Lyon is namelijk de volgende bestemming. ,,Ik hoop van harte dat de fans ook daar met z'n allen naartoe komen.”