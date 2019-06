Miedema: ‘Had het idee dat ze met 20 Japanners op het veld stonden’

Miedema leefde na het laatste fluitsignaal mee met haar Japanse tegenstanders, vertelde ze bij de NOS. ,,Het was wel ongelukkig voor Japan.Ik weet niet of het een hele duidelijke penalty was, maar dan is er natuurlijk heel veel ontlading dat hij er in de negentigste minuut in gaat.‘’



,,We waren toch wel vermoeid, dat zag je vandaag‘’, ging de topscorer van Arsenal verder. ,,Ik denk ook dat dat iets is om mee te nemen naar de volgende wedstrijd, richting Italië. We moeten dan gewoon weer zo fris mogelijk op het veld staan. Ik moet gewoon drie avonden op m’n bed liggen en dan staan we er tegen Italië weer.‘’



De Leeuwinnen kwamen met name in de tweede helft een aantal keer goed weg tegen de Japanse vrouwen. ,,Je weet dat Japan heel graag wilt voetballen. Ik heb af en toe gewoon het idee dat zij met 20 Japanners op het veld staan, in plaats van met 11. Dan moet ik ook gewoon gaten dichtlopen en ja, dat heb ik vandaag volgens mij wel gedaan. Je kan ook heel lelijk wereldkampioen worden. Dat maakt me helemaal niets uit.‘’