Miedema jaagt tegen ‘Ontembare Leeuwinnen’ op record Melis

Een extra geruststelling voor bondscoach Sarina Wiegman is dat Anouk Dekker terugkeert van een schorsing. De verdediger, normaal gesproken vaste waarde in het elftal, moest de eerste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland vanaf de tribune bekijken omdat ze afgelopen november tegen Zwitserland, nota bene in de finale van de play-offs om een WK-ticket, al na acht minuten rood kreeg. ,,Het moment waarop ik die rode kaart kreeg, is de afgelopen maanden heel vaak door mijn hoofd geflitst. Steeds als iemand over het WK begint, denk ik: ja leuk, maar die eerste wedstrijd moet ik missen. Heel pijnlijk’’, zei ze erover in aanloop naar het toernooi in Frankrijk. Nu mag ze haar waarde voor het team dus weer gaan bewijzen.