Miedema: Je kunt stellen dat we in een flow zitten

,,We weten allemaal dat dit de halve finales van het WK zijn”, zegt Bloodworth, terwijl achterin de zaal talloze camera's alles registreren. ,,We voelen de druk wel, maar we hebben er vooral heel veel zin in.”

De buitenlandse pers richt zich vooral op Miedema, al jaren de blikvanger van Oranje. De 22-jarige spits, sinds kort topschutter aller tijden, behoort ook op het WK tot de uitblinkers.



Miedema krijgt de vraag wat het grootste verschil is tussen dit toernooi en het gewonnen EK van twee jaar geleden. ,,Op het EK verwachtte niemand veel van ons. Toen we begonnen te winnen, ging heel het land achter ons staan. We kwamen in een flow en wonnen het toernooi. Nu denkt iedereen dat we wereldkampioen worden. Dat geeft wat druk. Aanvankelijk speelden we niet zo goed, maar we pakten in de groep wel negen punten en staan nu in de halve finales. Je kan dus wel zeggen dat we weer in een flow zitten.”