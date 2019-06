Miedema leidt Oranje naar achtste finale met jubileumtreffer

De voetbalsters van Oranje hebben zich na twee groepswedstrijden geplaatst voor de achtste finale van het WK. Na de 3-1 zege tegen Kameroen in Valenciennes gaat de laatste groepswedstrijd tegen Canada alleen nog om poulewinst. Vivianne Miedema maakte twee goals en is nu topscorer aller tijden van Oranje.

Door Daniël Dwarswaard

De speelsters van Oranje hadden steeds gezegd dat ze beter kunnen dan tijdens de tegenvallende wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De eerste vijf minuten straalde de ploeg ook uit zich daarvoor te revancheren, maar daarna werd het een herhaling van zetten. Weer was het spel van Nederland niet frivool of flitsend, verre van zelfs. Tegen een Kameroen dat hard en soms gemeen speelde. Nederland had daar geen antwoord op. Uiteindelijk kwam het, weer na een paar wissels, alsnog goed voor de Leeuwinnen.

De vloeiende aanvallen waren aanvankelijk op één hand te tellen en weer werd het spel stroperig en onrustig. Toen plots daar ineens die ene aanval voor rust was. Dat was een moment zoals Oranje wíl spelen. Jackie Groenen met de steekbal, Shanice van de Sanden met de voorzet en Vivianne Miedema - die eerst perfect positie kiest - en daarna geweldig raak kopt. Haar 59ste doelpunt in shirt van Oranje. Een evenaring van het record van Manon Melis.

Inschattingsfout

Het startsein van een ontspannen wedstrijd? Vergeet het maar. Twee minuten later ging keeper Sari van Veenendaal in de fout door een lange bal verkeerd in te schatten. Gabrielle Aboudi Onguéné kopt de bal voor haar neus weg om vervolgens raak te schieten. Precies de speelster die eerder door het massaal aanwezige Oranjepubliek werd uitgefloten vanwege onsportief gedrag.

De start van Oranje na rust kon niet beter. Sherida Spitse speelde een vrije trap kort op Groenen. Dominique Bloodworth miste in eerste instantie, maar na dramatisch verdedigen van Kameroen kon ze alsnog de 2-1 binnentikken. Daarna kwam Oranje maar niet los. Bondscoach Sarina Wiegman bracht twintig minuten voor tijd Lineth Beerensteyn om aanvallend meer af te dwingen. Van de Sanden moest eraf en was het daar duidelijk niet mee eens.



Ook Jill Roord, de matchwinner in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, kwam in de ploeg voor de opnieuw tegenvallende Daniëlle van de Donk. Op het middenveld kan het nog wel eens dringen worden tijdens het restant van dit toernooi. Groenen viel tegen Nieuw-Zeeland, maar maakte nu juist weer een goede indruk. Net als Roord.



Nederland ging na de wissels beter spelen en scoorde in de slotfase nog de 3-1. Miedema kwam oog in oog met met keeper Annette Ngo Ndom. De afronding van de Nederlandse was hard en zuiver. Een bijzondere treffer bovendien: Miedema maakte haar zestigste en is daarmee nu de topscorer aller tijden van Oranje.