Miedema: Zonde dat Van Persie niet nog tien jaar voetbalt

,,Ik doe met trots een stapje terug op de eeuwige topscorerslijst van Oranje”, zei Robin van Persie deze week tegen deze site. Van Persie maakte er vijftig, Vivianne Miedema staat bij de vrouwen al op zestig. ,,Laten we eerlijk zijn: ik sta nu derde, ze is me ruimschoots voorbij. Zoveel goals maken in Oranje, op 22-jarige leeftijd, dat is echt bizar knap.”



Die woorden hadden Miedema vandaag nog niet bereikt. In de tuin van het Novotel in Reims vertelt ze over haar bewondering voor de gestopte spits, met wie ze de foto maakte die met de wetenschap van nu gerust iconisch mag worden genoemd. ,,Schattig, hè? Lief ben ik daar nog. Als kind zijnde ging ik vaak naar Rotterdam en daar mocht ik met de mannen op de foto. Van Persie was mijn favoriet, maar ik heb ze allemaal, hoor. Kees van Wonderen, Thomas Buffel. Van Persie was mijn grote voorbeeld, vooral omdat hij zelf een beetje rebels was. Dat ben ik ook geweest.”