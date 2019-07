Miedema: Zweden doet dingen anders dan in 2017

Zweden is van oudsher een vrouwenvoetbalbolwerk in Europa, met een nationaal elftal dat hoog aangeschreven staat evenals een competitie van hoog niveau. Dit WK is weer een bevestiging dat het algehele niveau in Europa sterk gegroeid is, dat veel landen min of meer gelijkwaardig aan elkaar zijn en dat niet een selectie landen ver boven het Europese maaiveld uitsteekt.



Vroeger waren de verschillen tussen Zweden en Oranje veel groter. Sla de cijfers erop na en Zweden scoort veel beter in de onderlinge ontmoetingen met de Leeuwinnen (tien zeges in 21 ontmoetingen, vijf keer gelijk). In 2012 en 2015 won Zweden nog tweemaal van Oranje, daarna kantelen de cijfers de kant van Oranje op. In 2016 werd het 1-1 in het olympische kwalificatietoernooi, waardoor de Oranjevrouwen overigens een olympisch ticket misliepen. Daarna wonnen de Nederlandse voetbalsters twee keer in 2017: met 1-0 in de Algarve Cup en met 2-0 in de kwartfinale van het EK.