Moet Nederland expres verliezen van Canada?

Wil Nederland deze twee moeilijke tegenstanders ontlopen, dan moet het verliezen van Canada. Bij een verliespartij eindigen de Oranjevrouwen namelijk als tweede in de groep en treffen ze de nummer twee van groep F, momenteel Zweden. Er zit wel een grote ‘maar’ aan dit verhaal. De nummer één van groep F is de gedoodverfde wereldkampioen, de Verenigde Staten. Zweden en de Verenigde Staten hebben beiden zes punten, maar laatstgenoemde hebben een veel beter doelsaldo (zestien, tegen zes van Zweden). Beide landen spelen in de laatste groepswedstrijd tegen elkaar om de eerste plek. Als Zweden deze wedstrijd verrassend wint, eindigt Verenigde Staten tweede in de groep. Dat is juist een scenario wat je wilt voorkomen. Helaas voor de Oranjevrouwen kan er niet op deze uitslag worden geanticipeerd, want de Amerikanen en Zweden trappen drie uur na de start van Nederland - Canada af. Maar van het meest waarschijnlijke scenario uitgaande (winst Verenigde Staten), kan Nederland het beste verliezen van Canada.



Als dat gebeurt, treft Nederland dus Zweden in de achtste finales. Vervolgens zit de kans er dik in dat de Oranjevrouwen in de kwartfinales tegen onze Oosterburen komen te spelen. Wanneer Nederland er toch met de groepswinst vandoor gaat, treft het dus Engeland of Japan in de achtste finales. Als Nederland vervolgens weet door te stoten naar de kwartfinales, treft het waarschijnlijk Italië.