Nederlands elftal compleet voor laatste groepsduel

Inzet van het duel in het Stade Auguste-Delaune is de eerste plek in groep E. De ploeg van Wiegman heeft aan een gelijkspel genoeg om bovenaan te eindigen, omdat het een doelpunt meer heeft gemaakt dan Canada. De nummer 1 van de poule speelt dinsdag in de achtste finales in Rennes tegen de nummer 2 van groep D: Engeland, Japan of Argentinië. Bij een nederlaag treft Oranje maandag in Parijs de nummer 2 van poule F, Zweden of de Verenigde Staten.



De KNVB heeft ruim 6000 kaartjes verkocht voor het laatste groepsduel. De supporters verzamelen voor de wedstrijd in de fanzone, achter de kathedraal Notre-Dame in het centrum van Reims. De Franse autoriteiten laten in verband met de veiligheid maximaal 3000 fans toe in de fanzone. Zo’n anderhalf uur voor de aftrap begint de Oranjeparade, een tocht over 1,6 kilometer naar het stadion.