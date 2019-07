Neville neemt alleen genoegen met goud op WK: ‘Iedereen is hier met dat doel’

Phil Neville is sinds januari 2018 bondscoach van de Engelse voetbalsters, maar de oud-speler van Manchester United en Everton zag het rond de kerst allemaal somber in. ,,Pas toen we mijn verjaardag hadden gevierd met de hele selectie, wist ik dat het kwartje was gevallen.”

Phil Neville kan de hele dag nadenken, praten en piekeren over voetbal. Dat deed hij al tijdens zijn carrière als speler van Manchester United (386 duels tussen 1995 en 2005) en Everton (303 duels tussen 2005 en 2013), maar sinds hij in 2013 coach werd is het er zeker niet minder op geworden. ,,Mijn hele kerst was verziekt door de 0-2 nederlaag tegen Zweden in november. Het ging me niet eens om de nederlaag, maar om de manier waarop,” vertelt Neville. De voormalig international van Engeland (59 interlands) wist dat er iets moest veranderen in aanloop naar het WK in Frankrijk. Neville nam zijn selectie mee op trainingskamp naar Qatar. ,,Om goed te trainen, maar ook om de koppen bij elkaar te steken. We hebben daar een paar hele goede en open groepsgesprekken gevoerd. Dat was soms confronterend, maar ik wist dat het de enige manier was om met een goed gevoel richting het WK te werken. Toen de speelsters een speciale avond hadden georganiseerd voor mijn verjaardag (21 januari, red.), zei ik tegen mijn assistent: nu hebben we het, dit is het teamgevoel dat we moeten vasthouden.”

Geen ego's meer

Neville, zijn staf en zijn speelsters slaagden erin om die positieve energie uit Qatar mee te nemen naar de SheBelieves Cup in de Verenigde Staten in februari. Engeland won dat prestigieuze toernooi na zeges op Brazilië (2-1) en Japan (3-0) en een 2-2 gelijkspel tegen de Verenigde Staten. De wereldkampioen van 2015 is vanavond (21.00 uur) in Lyon de grote favoriet in de eerste halve finale op het WK, maar Neville wil daar niets van weten. ,,Die nederlaag tegen Zweden in november is achteraf geweldig geweest voor ons,” zegt Neville nu. ,,In Qatar spraken we uit dat we een legacy willen creëren: het WK winnen. Dat gemeenschappelijke doel betekent dat de ego’s nu aan de kant zijn geschoven. Het gaat in voetbal niet om het individu en om individuele prijzen. Het gaat om het team en om winnen. Ik heb 23 spelers in mijn selectie die het niets kan schelen wie er op het veld staat, ze geven alleen om de overwinning. Dat is de mentaliteit die we er hebben ingebracht. Als we vanavond verliezen van de Verenigde Staten, dan is dit WK dus niets waard geweest.”

Engeland werd vier jaar geleden derde op het WK in de Verenigde Staten, de beste prestatie ooit. Het vrouwenteam van de Verenigde Staten werd in 1991, 1999 en 2015 wereldkampioen.

Neville speelde 59 interlands voor Engeland en kwam uit op drie EK's, maar viel voor de WK's van 1998, 2002 en 2006 op het laatste moment af. ,,Ik heb de speelsters voor het toernooi duidelijk gemaakt hoe bijzonder het is om hier te zijn en dat ze deze kans op een wereldtitel met beide handen moesten grijpen. Ik geloof dat mijn filosofie en mijn principes ons vanavond de overwinning gaan brengen,” besluit Neville. Aan zijn vertrouwen zal het vanavond in Lyon niet liggen. Aan de speelsters van Engeland om het geloof van Neville in de wereldtitel waar te maken.

