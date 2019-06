Neville noemt Bronze beste speelster ter wereld: ‘Ik heb dat niveau nooit gehaald’

Natuurlijk, de Engelse bondscoach Phil Neville was gisteravond trots op al zijn spelers na het overtuigend bereiken van de halve finale, maar toch wilde hij rechtsback Lucy Bronze (27) even uitlichten: ,,Ze is voor mij de beste speler ter wereld.”

Met een fraaie assist bij de 1-0 en een harde uithaal die voor de 3-0 eindstand zorgde, had Bronze gisteravond in Le Havre een groot aandeel in de zege op Noorwegen in de eerste kwartfinale van het WK. ,,Ik denk, zoals je vanavond hebt kunnen zien, dat Lucy Bronze de beste speler ter wereld is,” zei Neville na de wedstrijd. ,,Er is geen speler zoals zij op dit WK, met die kwaliteit aan de bal en zonder bal. Ik heb jarenlang als rechtsback of linksback gespeeld, maar ik heb nooit dat niveau gehaald,” zei de voormalig speler van Manchester United (386 wedstrijden), Everton (303 wedstrijden) en Engeland (59 interlands).

Neville was uiteraard ook trots op zijn complete team na de overtuigende 3-0 overwinning op Noorwegen. ,,We hadden eigenlijk niet anders verwacht”, voegde hij eraan toe. ,,Dat is niet om arrogant te doen, maar dit is het niveau dat we al maanden halen. We hebben de tijd van ons leven hier in Frankrijk.”

Lucy Bronze, die in 2017 de overstap maakte van Manchester City naar de Franse topclub Olympique Lyon, kijkt al uit naar de halve finale in de stad waar ze woont. Daarin zal volgende week dinsdag gastland Frankrijk of titelverdediger Verenigde Staten de tegenstander zijn. ,,Lyon bereiken was het doel voor dit toernooi. Ik heb gedroomd van het opnieuw bereiken van de halve finales, maar we nemen daar geen genoegen mee.”



Engeland werd vier jaar geleden op het WK in Canada derde. In de halve finale was Japan met 2-1 te sterk na een eigen goal van Laura Bassett in de 92ste minuut, in de troostfinale werd Duitsland vervolgens nog met 1-0 verslagen.