Niet alle Amerikanen blij met recordscore tegen Thailand

‘Toen ik hoorde dat ik bij de selectie mag blijven, huilde ik tranen van geluk’

0:41 Een flesje water opendraaien of haar lange haar in een staart binden, dat lukt Kika van Es niet. Voetballen kan de linksback echter wel en dus stond Van Es in de basis bij de eerste wedstrijd van Oranje op het WK in Frankrijk. Tien dagen nadat ze een botje in haar linkerhand had gebroken, deed ze 70 minuten mee tegen Nieuw-Zeeland (1-0).