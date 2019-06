Noorwegen - Engeland

Video Deense sterspeel­ster Harder op WK als supporter van Zweedse vriendin

7:55 Pernille Harder scoorde twee jaar geleden nog in de EK-finale in Nederland en werd vorig jaar verkozen tot beste voetbalster van Europa, maar de 26-jarige sterspeelster van Denemarken is op het WK in Frankrijk alleen aanwezig om haar Zweedse vriendin Magdalena Eriksson te supporten.