Onder Andries Jonker zijn de lach en inspiratie weer terug, maar winnen van een topland lukte de Oranje Leeuwinnen nog niet

Controver­siële Spaanse coach maakt Oranje Leeuwin Egurrola verdrietig: ‘Kan nauwelijks geloven dat dit nog gebeurt’

Over alle onrust rond het Spaanse vrouwenvoetbalelftal zou je een boek kunnen schrijven. Voor de Oranje Leeuwinnen is het vrijdag ‘slechts’ de horde in de kwartfinale van het WK. Damaris Egurrola (23) weet als geen ander hoe de Spaanse verhoudingen liggen. Ze speelde een interland voor Spanje, maar onenigheid dreef haar richting Oranje. ,,De woede van toen zit nog steeds in mij.”