Ontroerende boodschap Ricksen voor Oranje: Geniet van elke minuut

FIFA wijst verzoek om later te beginnen af

18:36 De KNVB heeft bij de FIFA geen gehoor gevonden. De Nederlandse voetbalbond vroeg zich af of het mogelijk zou zijn de wedstrijd tegen Italië in de kwartfinales van het WK vanwege de warmte op een later tijdstip te spelen. De wereldvoetbalbond ging daar echter niet in mee. Volgens de FIFA had het verplaatsen van de wedstrijd te grote consequenties, bijvoorbeeld voor de geplande tv-uitzendingen.